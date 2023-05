Jovem internada após cheirar pimenta recebe homenagem das filhas no Dia das Mães

Internada desde fevereiro após cheirar pimenta, a jovem trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, recebeu uma homenagem de Dia das Mães das filhas Valentina, de 8 anos, e Antonella, de 6, nesse domingo (14). As informações são do Metrópoles.

Vídeo foi registrado durante um evento na escola onde as crianças estudam, na capital goiana, no último sábado (13). Na ocasião, elas estavam acompanhadas da avó.

Compartilhado nas redes sociais, o vídeo mostra as meninas lendo uma cartinha, escrita por elas, e mostrando um desenho da família. “Te amo muito. Eu quero que a mamãe volte para casa logo”, escreveu Valentina na carta.

Visita após 80 dias de internação

No dia 7 de maio, após 80 dias de internação, Thais recebeu a visita das filhas. “Esperamos que essa visita a ajude a ter forças para sair da situação em que ela se encontra”, escreveram familiares de Thaís nas redes sociais.

Relembre o caso

No dia 17 de fevereiro, Thais Medeiros foi almoçar com a família do namorado, em Anápolis, cidade do interior de Goiás. Na ocasião, um dos assuntos foram os preparos com pimentas que a sogra de Thais fazia. Por conta da conversa, um dos vidros com conservas foi passado de mão em mão, até que a trancista também o cheirou.

Segundo a sogra de Thais, Sandra Oliveira, a jovem não chegou a provar, apenas cheirou. "Assim que ela cheirou a pimenta, já falou que estava coçando a garganta. Larguei meu prato e fui atrás dela. Não foram três minutos", disse, na época.

Ela foi levada rapidamente para o hospital, mas ainda assim teve um edema cerebral. Desde a internação, em fevereiro, ela teve algumas pioras no quadro, chegando a ser internada mais de uma vez na UTI e contrair, inclusive, pneumonia.