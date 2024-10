Jovem de 19 anos morre ao ser atingida por Porsche no Paraná

Uma mulher de 19 anos morreu após a moto em que estava como passageira ser atingida por um Porsche, na cidade de Maringá, no interior do Paraná. O motorista do carro fugiu do local, antes da chegada da Polícia, no último sábado (12). Conforme testemunhas, o suspeito, identificado como Francis Mayco Alves, de 38 anos, chegou a entrar em um estabelecimento comercial dizendo que "tinha matado a menina".

As informações são do g1. Isabely Cristina dos Santos Felix foi sepultada nesta segunda-feira (14). Imagens de câmeras de segurança do local apontam que o motorista do Porsche ultrapassou um semáforo vermelho. O carro trafegava na Avenida Petrônio Portela e a moto na Avenida Gastão Vidigal, quando a colisão o ocorreu.

"Dá para perceber que os veículos que trafegavam pela Avenida Petrônio Portela tinham que esperar ainda mais uma abertura do semáforo, justamente essa de quem vem pela Avenida Gastão Vidigal. [...] Faltava muito tempo ainda de [sinal] vermelho para que a Avenida Petrônio Portela pudesse receber o sinal verde", explicou Gilberto Purpur, secretário de Mobilidade Urbana da cidade.

Veja também País Mais de 537 mil casas seguem sem energia em SP três dias após tempestade País Washington Olivetto fez uma lista de 10 coisas para fazer antes de falecer: 'Preciso não morrer'

Isabely Cristina teve golpes na cabeça e entrou em parada cardíaca, morrendo ainda no local. O namorado de Isabely, que pilotava a motocicleta, está em estado grave no Hospital Universitário de Maringá. "Meu filho estava chorando pela namorada que perdeu. Ele amava muito ela. Ele queria casar com ela. Meu filho vai ficar muito tempo sem trabalhar. Ele trabalhava em dois empregos, ele é trabalhador", disse Geraldo de Souza, sogro da vítima.