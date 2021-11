Irmão do 'Faraó dos Bitcoins' é preso em flagrante por tráfico de drogas no Rio de Janeiro

O irmão do empresário Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como "Faraó dos Bitcoins", foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (3), em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, por tráfico de drogas. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes chegaram na Comunidade do Morubá ao serem informados de que um homem estaria vendendo drogas no local.

No endereço, a composição flagrou Imerson Acácio da Silva entregando entorpecentes a um rapaz. Com a chegada da Polícia Militar, várias pessoas que estavam lá fugiram.

Também segundo a instituição, Imerson Acácio resistiu à revista pessoal, entrou em luta corporal com os policiais, tentou engolir as substâncias ilícitas e o dinheiro que estavam com ele. Na ocasião, foram apreendidas quatro pedras de crack.

Antecedentes criminais

O suspeito foi contido pelos militares, algemado e levado para a delegacia de São Pedro da Aldeia (125ª DP). Imerson Acácio tem passagens por roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, evasão mediante violência contra pessoa, corrupção de menores, motim de preso, e lesão corporal e dano.

A reportagem do G1 entrou em contato com a Polícia Civil para saber se o investigado será levado para algum presídio, mas não recebeu resposta até a publicação da matéria.

