Inscrições para vagas do segundo semestre do Sisu começam nesta terça-feira (28)

As inscrições para o segundo processo seletivo deste ano do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam a partir desta terça-feira (28) e seguem até o dia 1º de junho no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O Sisu é destinado ao candidato que tenha feito a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), exceto os treineiros, e tenha obtido nota superior a zero na prova de Redação.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 6 de julho. A matrícula ou registro acadêmico devem ser feitos de 13 a 18 de julho. Já o prazo para os interessados manifestarem interesse em participar da lista de espera será de 6 a 18 de julho.

As informações sobre as vagas, turnos e as normas de cada universidade, como notas mínimas exigidas ou regulamento para cotas sociais, foram disponibilizadas pelo Ministério da Educação (MEC) no site do Sisu desde o último dia 15 de junho. Os candidatos precisam apenas digitar o nome do curso, da instituição e o município.

Vagas

Ao todo, serão oferecidas 65.932 oportunidades em 73 instituições públicas de ensino superior.

O MEC informou que há vagas para 2.043 vagas cursos de graduação. As maiores ofertas são para pedagogia, administração, matemática, ciências biológicas, química, direito, física, medicina, engenharia civil e engenharia elétrica.

Os estados com maior número de vagas são Rio de Janeiro (13.249); Minas Gerais (8.655); Paraná (6.692), e Bahia (5.968).