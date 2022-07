Um incêndio de grandes proporções atinge na tarde desta quinta-feira (14) as Lojas Marisa em São Vicente, litoral de São Paulo. As chamas começaram às 13h30, e o local foi prontamente evacuado, devido ao risco de explosões.

Imagens mostram as intensas chamas e bombeiros trabalhando; assista:

O coordenador da Defesa Civil de São Vicente, Marco Antônio Fajardo, informou que a área das ruas Frei Gaspar, XV de Novembro, João Ramalho e Martim Afonso, foi interditada. As informações são do G1.

Cerca de 40 agentes da Defesa Civil, além do efetivo do Corpo de Bombeiros, estão no local.