Incêndio atinge lateral de palco durante show de pagode em Belo Horizonte

Um princípio de incêndio foi registrado na lateral do palco onde um grupo de pagode se apresentava na noite desse sábado (16), em Belo Horizonte. O extintor da casa de shows não funcionou e a produção jogou areia para debelar as chamas. Ninguém ficou ferido.

Ao G1, um participante da festa contou que o fogo começou após o grupo Ataku soltar efeitos especiais e atingir o tecido de uma das colunas da lateral do palco.

A banda precisou interromper o show ainda na primeira música. Inicialmente, a produção dos artistas usou um extintor para conter o fogo, mas o equipamento não funcionou. A equipe jogou areia nas chamas em seguida.

A organização do evento esclareceu em nota que o fogo foi controlado com os próprios extintores disponíveis no estabelecimento.

O Corpo de Bombeiros disse que não foi acionado para a ocorrência.