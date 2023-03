Incêndio atinge Instituto de Educação centenário de Belo Horizonte; veja vídeo

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado, na manhã desta quarta-feira (22), para conter um incêndio no primeiro piso do Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG). As pessoas não sofreram nenhuma queimadura. Contudo, alunos e funcionários relataram mal-estar após inalação de fumaça.

De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), 36 estudantes, na faixa etária de 16 anos, foram encaminhados e atendidos no Hospital João XXIII. Todos estão estáveis, sem casos graves.

O CBMMG informou que muitas pessoas foram atendidas em estado de choque. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local com quatro ambulâncias atendendo alunos e funcionários.

A escola, fundada em 1906, possui cerca de 2 mil estudantes do ensino Fundamental e Médio, e aproximadamente 270 funcionários. Não se sabe quantas pessoas estavam no prédio.

As aulas foram suspensas até a garantia do retorno de funcionários e alunos com segurança.

ENTENDA O CASO

Informações preliminares dão conta de que houve um princípio de incêndio na hora do intervalo, por volta de 9h45, dentro de uma sala de aula no primeiro piso da escola. O local foi totalmente evacuado próximo às 10h10.

Foram direcionadas oito viaturas do Corpo de Bombeiros para apagar o fogo, confinado em dois ambientes. Cerca de 8 mil litros de água foram utilizados por 25 militares para conter as chamas.

Legenda: Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

Por volta de 11h50 o Comandante da Operação, Capitão Fabrício, informou que as chamas foram debeladas e o incêndio já estava na fase de rescaldo - operação de repasse, cujo objetivo é apagar todos os focos remanescentes que possam reacender as chamas.

A Defesa Civil de Belo Horizonte informa está aguardando a liberação e resfriamento da área afetada para realizar vistoria de risco.