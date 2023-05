Idosa mata marido com veneno, esquarteja o corpo e abandona parte dentro de mala no MS

Uma idosa de 61 anos confessou ter matado o marido envenenado no município de Selvíria, no Mato Grosso do Sul. Ela esquartejou e abandonou parte do corpo da vítima às margens da BR-158. As informações são do g1.

O tronco do homem foi encontrado dentro de uma mala, na rodovia, na última quinta-feira (25), segundo a Polícia Civil de MS.

Durante as investigações, os agentes descobriram que um homem de 64 anos estava desaparecido desde sábado (20). Os vizinhos dele confiraram aos policiais que presenciaram diversas brigas dele com a esposa.

A mulher foi interrogada pelos policiais e, de início, negou qualquer envolvimento com o crime. Após se contradizer diversas vezes, ela confessou o crime e revelou onde estariam as demais partes do corpo.

Veneno de rato

O homem foi morto envenenado com veneno de rato. Após matá-lo, a mulher decidiu esquatejá-lo, colocou o tronco dentro de uma mala e guardou as partes no congelador onde eram armazenados alimentos para venda de lanches.

A mala com o tronco foi descartada na rodovia na quinta-feira (25). No dia seguinte, ela jogou as demais partes do corpo, ainda congeladas, também na BR-158.

A mulher foi presa em flagrante na sexta-feira (26). O crime é investigado como homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver.

Ainda não há informações sobre a possível motivação do crime.