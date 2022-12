IBGE lança canal de atendimento para pessoas que ainda não responderam ao Censo 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou, nesta quarta-feira (21), o “Disque-Censo”, um canal exclusivo para atender pessoas que ainda não responderam ao Censo Demográfico 2022. A medida é uma forma de facilitar o processo e aumentar a taxa de adesão à pesquisa.

O contato, feito através do número 137, permitirá que os cidadãos informem sua situação ao instituto, solicitando o recenseamento.

Entretanto, é importante ressaltar que o serviço só está disponível nos municípios que já estão com todos os setores trabalhados. A lista de cidades contempladas é atualizada diariamente, e pode ser conferida no site do IBGE. O objetivo do “Disque-Censo” é garantir a finalização do Censo Demográfico.

CEARÁ

Até o momento, o atendimento está disponível em 51 cidades cearenses, podendo abranger novos municípios em breve. Os municípios contemplados atualmente são:

Abaiara Aiuaba Antonina do Norte Ararendá Arneiroz Barro Barroquinha Beberibe Brejo Santo Carnaubal Catarina Catunda Chaval Croatá Deputado Irapuan Pinheiro Ererê Fortim Frecheirinha Graça Granjeiro Guaraciaba do Norte Guaramiranga Hidrolândia Ipaumirim Itaiçaba Jaguaribara Jati Madalena Martinópole Mauriti Meruoca Milagres Milhã Monsenhor Tabosa Nova Olinda Paramoti Pires Ferreira Porteiras Potiretama Quixeré Salitre Santana do Cariri São João do Jaguaribe Senador Sá Tabuleiro do Norte Tamboril Tarrafas Tejuçuoca Umari Uruoca Varjota

