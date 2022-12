OBMEP divulga premiados da 17° edição; veja lista

A lista de premiados da 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) foi divulgada nesta terça-feira (20). Serão distribuídas 575 medalhas de ouro, 1.725 de prata, 5.175 de bronze e 51.900 menções honrosas.

>> Veja a lista de premiados

Professores, escolas e Secretarias de Educação que se destacaram também são premiados. As cerimônias de premiação ainda terão datas divulgadas.

Cerca de 18,1 milhões de alunos dos ensinos Fundamental e Médio participaram da olimpíada, realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). A prova foi aplicada em duas fases, nos meses de junho e outubro.

Os estudantes premiados com medalhas são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica do Impa, para incentivar o desempenho acadêmico deles.

Os medalhistas são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), com encontros presenciais e virtuais para aprofundar o conhecimento matemático. Para estudantes de escolas públicas que participam do PIC, há oferta de bolsas de iniciação científica do CNPq no valor de R$ 100 mensais.

Sobre a OBMEP

A olimpíada atingiu 99,78% dos municípios brasileiras nesta edição, segundo o IMPA. A OBMEP é realizada com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), destinada a estimular o estudo da Matemática e identificar jovens talentos da disciplina.

O exame é promovido com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC).