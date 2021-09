Homem sofre mal súbito e morre em motel de Belo Horizonte

Um homem de 46 anos morreu nesta segunda-feira (27) em um quarto de motel no centro de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Casado, ele estava acompanhado de outra mulher, de 33 anos, sem estado civil especificado, que acionou a polícia local após o companheiro sentir dores no peito e cair sobre ela. As informações são do G1.

Segundo o boletim de ocorrência registrado, a mulher informou que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e que os socorristas até tentaram reanimar a vítima, mas sem sucesso. Segundo o jornal O Tempo, de Belo Horizonte, a vítima teria caído com a boca espumando.

Um sobrinho da vítima chegou a ir ao motel para recolher os pertences do tio. A polícia apreendeu outros materiais para utilizar na investigação.

Até o momento, a Polícia Militar apontou que a morte do homem foi por causas naturais. A perícia da Polícia Civil não constatou indícios de crime.

