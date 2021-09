Ciclista sofre assédio por motorista de carro e cai da bicicleta no Paraná; veja vídeo

Enquanto pedalava por uma rodovia em Palmas, na região sul do Paraná, uma ciclista foi surpreendida por dois homens em um carro. Um dos agressores passou a mão em Andressa Lustosa, que se desequilibrou com a ação repentina e caiu da bicicleta. O caso de assédio ocorreu na segunda-feira (27) e foi flagrado por uma câmera de monitoramento.

Assista

Nas imagens, é possível ver o carro se aproximando da ciclista. Na sequência, um homem no assento de carona passa a mão no corpo dela. Após a vítima cair no chão, os agressores se evadiram com o veículo.

O flagra da ação viralizou nas redes sociais e despertou uma corrente de solidariedade à ciclista paranaense. A própria vítima foi quem publicou as imagens em suas redes sociais. Junto a isso, um apelo por justiça.

"Infelizmente, foi muito pior do que eu imaginava! Nós mulheres não temos um minuto de paz! Saí de casa para andar de bicicleta e volto toda machucada pra casa por uma atitude covarde dessas! Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas... estou bem, só quero que paguem pelo o que fizeram", afirmou Andressa.

A paranaense também publicou uma sequência de stories agradecendo pelas mensagens de apoio na internet. Em um dos posts, ela exibe arranhões nas costas, como resultado da queda, e ainda afirma que sofreu outras pequenas lesões.

A Polícia Civil do Paraná investiga o caso como importunação sexual e lesão corporal, segundo informações do portal G1. Andressa prestou depoimento à polícia, e fará exame de corpo de delito por causa das lesões.