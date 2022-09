Homem que assumiu gêmeos de pais diferentes diz que se surpreendeu com DNA: 'nunca tinha visto isso'

O homem, pai de um dos gêmeos de pais diferentes, revelou que se surpreendeu ao receber o resultado do DNA, que indicava que ele é gestor de apenas um dos bebês em Mineiros, Goiás. Mesmo após descobrir, o entregador de gás, de 22 anos, decidiu se responsabilizar pelas duas crianças.

“Fizemos o DNA porque na minha família não tem nenhum gêmeo. Eu levei um susto, porque eu nunca tinha visto isso. Mas, de todo jeito, eu falei que iria cuidar, porque eles não têm culpa. Eu cuidei deles desde pequenininho e o amor é o mesmo”, disse o jovem ao portal g1.

A mãe dos garotos, de 19 anos, se relacionou com dois homens no mesmo dia e acabou engravidou dos dois. O fenômeno é “extremamente raro”, conforme o médico que acompanhou a gestação.

O entregador detalhou que manteve um relacionamento com a mulher por cerca de oito meses, mas, atualmente, não estão mais juntos. Os dois compartilham a guarda das crianças: a moça cuida delas durante a semana e o jovem é responsável por elas aos fins de semana.

“Eles vêm passar os fins de semana comigo. Não é fácil cuidar de dois, porque choram os dois juntos, mas agora eles estão crescendo, estão mais espertos”, detalhou à publicação.

Outro pai biológico não assumiu filho

Segundo o rapaz relatou ao g1, o pai biológico da outra criança não se interessou em assumir a paternidade dela e também presta nenhuma ajuda financeira a ela.

O jovem confessa que o salário proveniente do emprego de entregador de gás é pouco e que enfrenta dificuldades para comprar leite e roupa para os bebês.

"Ganho pouco, mas eu faço o que posso. Eu abri uma conta na farmácia e já falei que o que precisar é para me ligar. Pago aluguel e estamos precisando de ajuda para comprar umas roupinhas para eles e também leite”, disse.

DÚVIDAS SOBRE A PATERNIDADE

Segundo a mãe disse ao g1, apesar de os filhos serem muito parecidos, surgiram dúvidas em relação à paternidade quando eles chegaram aos oito meses de vida. Atualmente, os meninos têm um ano e quatro meses.

Ao realizar um exame de DNA com o entregador, o resultado deu "positivo" para apenas um dos bebês. Ela, então, refez os testes, que reafirmaram o resultado anterior, e achou estranho. "Lembrei que havia tido relação com outro homem e chamei ele para fazer o exame, que deu positivo [para o outro bebê]", relatou.

Caso 'extremamente raro' é estudado

O médico responsável por acompanhar a gravidez da jovem, Túlio Franco, afirmou que ele e uma equipe de estudantes de medicina de uma faculdade onde ministra aulas estudam o caso até hoje.

Um dos universitários, inclusive, deve escrever um artigo científico para publicar a história rara em revistas científicas nacionais e internacionais.

"É extremamente raro. Acontece um em um milhão. Nunca imaginei que veria um caso desses na minha vida", detalhou o médico ao g1.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste