Homem morre ao ser atropelado por duas vezes pela filha da namorada, em Campo Grande

Um homem de 39 anos morreu após ser atropelado pela filha da namorada, em Campo Grande (MS). Uma câmera de segurança registou o momento. O homem estava sentada em frente a um mercado no bairro Portal Caiobá quando foi surpreendido pelo veículo que o atingiu duas vezes

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a mulher avança o carro contra o homem.

Conforme a polícia, o homem que morreu teria agredido a mãe da motorista. A suspeita está foragida. As informações são do G1.

Homem estava sentando em uma calçada

O vídeo mostra o momento em que o homem aparece sentado na calçada, em frente a um mercado, quando o carro o atropela. O fato aconteceu às 19h, na rua Afluente. Outro homem, que conversava com a vítima, conseguiu desviar e não foi atingido.

Após atropelar a vítima pela primeira vez, a motorista voltou a arremessar o carro em cima do homem, que ficou ferido. A condutora ainda desceu do veículo e começou a discutir com a vítima e em seguida fugiu do local

. O homem foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros Militar.

Conforme a Polícia Civil, a motorista segue foragida. Equipes realizam diligências na região, mas ela ainda não foi localizada. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sendo investigado.