Homem acusado de ataque a creche em Blumenau (SC) é condenado a 220 anos de prisão

Foi condenado a 220 anos de prisão em regime fechado o acusado de matar quatro crianças de uma creche de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O crime foi em 2023. O júri popular aconteceu nessa quinta-feira (29), no Fórum Central da cidade.

O acusado recebeu pena por quatro homicídios qualificados e cinco tentativas de homicídio qualificado. As qualificadoras são: motivo torpe, meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e crime contra menores de 14 anos. O réu não pode recorrer em liberdade.

A audiência ocorreu com esquema forte de segurança e restrições estabelecidas pelo Poder Judiciário, conforme informações do g1. Pouco antes do início da sessão, familiares das vítimas e funcionários da creche fizeram orações em frente ao fórum.

Relembre o crime

O crime aconteceu em 5 de abril de 2023. Na ocasião, o acusado invadiu a creche e matou quatro crianças, deixando outras cinco feridas. As vítimas tinham entre 4 e 7 anos.

Depois do ataque, que aconteceu enquanto as vítimas estavam no parquinho, ele fugiu do local, se deslocou de motocicleta para o Batalhão da Polícia Militar, se entregou e foi preso.