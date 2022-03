'Hipster da Federal' morre baleado após invadir casa em Goiás, diz polícia

Lucas Soares Dantas Valença, de 36 anos, policial que ficou famoso como o 'hipster da Federal', morreu em Buritinópolis, no centro de Goiás, na madrugada desta quinta-feira (3). Ele foi baleado por um morador após invadir uma casa na zona rural, segundo a Polícia Civil. A informação foi confirmada pela Polícia Federal, que informou que vai se posicionar sobre o caso.

Surto psicótico

De acordo com o boletim de ocorrência, familiares e amigos relataram à Polícia Militar que o servidor da PF estava passando por um surto psicótico desde o dia anterior, segundo informações do portal G1 Goiás. Lucas Valença teria gritado do lado de fora dizendo que "havia um demônio" na residência, antes da invasão.

Na residência localizada na zona rual, estavam o dono, a esposa e a filha do casal, de 3 anos. Segundo o morador, ele ouviu barulhos de pessoas em volta da sua casa e gritos com diversos xingamentos. Logo depois, a vítima desligou o disjuntor de energia que fica fora da casa e arrombou a porta da sala.

Em relato à polícia, o morador diz que atirou no policial com uma espingarda, agindo em legítima defesa. No entanto, foi preso por posse ilegal de arma de fogo.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil