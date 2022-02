Governo Federal troca diretor-geral da PF

O Governo Federal mudou o diretor-geral da Polícia Federal nesta sexta-feira (25). O cargo será assumido pelo delegado Márcio Nunes de Oliveira, que atuava como secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), atuando como número dois na hierarquia da pasta.

O servidor substituirá o também delegado Paulo Maiurino, nomeado para a função em abril do ano passado.

A troca do comando da Polícia Federal foi publicada no Diário Oficial da União e é assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. As informações são do portal G1.

O antigo diretor-geral comandará a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, do Ministério da Justiça, órgão vinculado à PF, segundo informou o ministro da pasta Anderson Torres.

"Hoje convidei o DG da Policia Federal, Dr. Paulo Maiurino, para assumir a relevante função de secretário da SENAD no Ministério da Justiça. Em seu lugar, na PF, assume o Dr Márcio Nunes que, como secretário-executivo do Ministério da Justiça, nos deixa um grande legado", escreveu o gestor em uma rede social.

Torres ainda desejou sucesso ao novo nome. "Ao Dr. Márcio Nunes, meus votos de sucesso em mais essa desafiadora missão da sua valorosa carreira. Caberá ao senhor dar continuidade ao trabalho do Dr Maiurino, incrementando a eficiência e o profissionalismo da Polícia Federal diariamente!".

Quem é o novo diretor-geral PF?

O delegado Márcio Nunes de Oliveira ocupava o cargo de secretário-executivo do Ministério da Justiça. Policial federal, ele foi professor na Academia Nacional de Polícia, além de ocupar a superintendente regional da corporação no Distrito Federal entre 2018 e 2021.

Entre outros cargos, o servidor também foi do Serviço de Análise de Dados de Inteligência Policial da Divisão de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas e chefe da Divisão de Operações de Repressão a Entorpecentes da PF.

