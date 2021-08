Helicóptero com quase 300 kg de cocaína cai em fazenda no Pantanal de Mato Grosso

Um helicóptero carregado de cocaína caiu em Poconé, na região do Pantanal, em Mato Grosso, neste domingo (1º). A aeronave foi encontrada tombada e com sacos de droga ao redor. Ao todo, eram cerca de 278,51 quilogramas (kg) da cocaína. Não há registro de vítimas ou feridos.

De asa rotativa modelo Robson R44, o helicóptero foi achado em operação da Polícia Federal (PF) para combater organizações criminosas envolvidas com tráfico internacional de drogas realizado por vias aéreas.

O valor total da droga é estimado em R$ 6,95 milhões. O helicóptero, que, segundo o portal UOL, caiu em uma fazenda, teve prejuízo de R$ 425 mil.

A ação teve apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) — que localizou a aeronave —, além da Polícia Militar e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

Equipes das forças de segurança buscaram pelos suspeitos de pilotar o equipamento em um raio de 10 km, mas não tiveram êxito. Os pacotes com a substância ilícita foram apreendidos e levados para a PF de Cuiabá, encarregada de apurar o caso.

Avião achado com droga

No sábado, operação similar localizou uma aeronave modelo CESSNA 182P, com carga de 324 kg de cocaína. O caso ocorreu no distrito de Guariba, no município de Colniza, a 1.022 km de Cuiabá.

O avião foi interceptado em voo clandestino entre Machadinho D’Oeste (RO) e a cidade. A ofensiva teve participação da Força Aérea Brasileira (FAB), além da PF e do Gefron.

A mercadoria, avaliada em R$ 8,7 milhões, foi encaminhada como entorpecente para a delegacia da PF em Porto Velho (RO). O piloto do avião conseguiu fugir, mas diligências continuam para elucidar a identificação de suspeitos.