Grupo furta loja de eletrônicos e esconde itens em bueiros no centro de São Paulo

Uma loja de eletrônicos foi saqueada por um grupo de pessoas, no Centro de São Paulo, na manhã deste domingo (23). O local é próximo à cracolândia, concentração de usuários de drogas que existe na capital paulista.

Os itens furtados foram escondidos em bueiros e debaixo de cobertores. Uma equipe da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo recuperou parte do material roubado e devolveu ao dono do estabelecimento.

Um vídeo do órgão mostra os agentes retirando os itens do escoadouro. Cinco pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no caso, sendo uma mulher e quatro homens.

Entre os detidos, está o responsável por outra loja de equipamentos, onde parte dos itens foi escondida. A mulher foi liberada por falta de provas.

Durante patrulha, agentes da Guarda Civil Metropolitana flagraram um homem escondendo algo dentro de um bueiro e realizaram abordagem. Foram encontradas peças de computadores e R$ 1.600 em espécie com ele.

Itens recuperados

O dono da loja afirmou que a porta de ferro da loja foi arrombada por volta de 7h, por cerca de dez pessoas. Ele estima que o prejuízo com o roubo é de cerca de R$ 100 mil.

Após saírem do estabelecimento, os suspeitos colocaram parte dos eletrônicos em sacolas práticas e esconderam nos bueiros da região, abrindo com arames.

A Secretaria de Segurança Pública de SP informou ao jornal Folha de S. Paulo que foram encontrados 33 CPUs, 13 monitores e dois teclados.