Governo federal divulga cronograma oficial do Enem 2021; veja datas e horários das provas

Após o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, antecipar via redes sociais a data do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), previsto para 21 e 28 de novembro, o governo federal formalizou nesta quarta-feira (2) o edital da prova impressa e digital em 2021.

Em publicação no Diário Oficial da União (DOU), a Pasta indicou que as inscrições para o exame acontecerão entre os dias 30 de junho a 14 de julho com taxa de R$ 85.

As provas terão duração de 5 horas e 30 minutos no dia 21 de novembro, e de 5 hora no dia 28 de novembro. Nos dois domingos, os portões deverão ser abertos às 12h e fechados às 13h para que a aplicação do exame inicie meia hora depois.

Veja o cronograma completo do Enem 2021

Inscrições: 30/6 a 14/7

Pagamento da inscrição: até 19/7

Pedido de atendimento especializado: 30/6 a 14/7

Pedido de tratamento pelo nome social: 19 a 23/7

Provas: 21 e 28/11

O Enem é o principal exame para ingresso no ensino superior do País, com 5.783.357 milhões de inscrições em todo o território nacional em 2020. No Ceará, foram 325.706 candidatos nas duas modalidades.

A edição 2020 do exame só foi realizada em janeiro de 2021 por causa da pandemia de Covid-19. Dos 3,1 mil inscritos no Estado para a versão digital, 2,1 mil (69,6%) não compareceram à prova. Em relação à edição impressa, a abstenção foi de 48%.

As notas do Enem podem ser usadas para participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).