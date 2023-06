Ginecologista preso no Paraná concentra 37 denúncias de abuso sexual, diz Polícia Civil

O ginecologista e obstetra Felipe Sá, preso no dia 14 de junho em Maringá, concentra 37 denúncias de abuso sexual contra ele. A Polícia Civil do município do norte do Paraná detalhou que os dados se referem a denúncias feitas por mulheres até sexta-feira (23). As informações são do g1.

Anteriormente, 31 mulheres já tinham registrado Boletins de Ocorrência (B.Os.). Ele está preso temporariamente, mas não há previsão de ser escutado sobre o caso.

Felipe é investigado desde janeiro deste ano por violação sexual, fraude, importunação sexual e estupro de vulnerável. A defesa do médico negou as acusações das vítimas e declarou que irá provar a inocência dele durante o processo.

Os abusos ocorriam dentro do consultório dele, após o médico tentar criar um "ambiente seguro" para as pacientes e ganhar a confiança delas.

Crimes sexuais

A Polícia Civil está investigando as denúncias, vendo inclusive os vídeos publicados nas redes sociais de Felipe. O delegado responsável pelo caso, Dimitri Tostes Monteiro, detalhou que uma das vítimas disse ter sido abusada após ser hipnotizada pelo médico.

Uma ex-aluna de Felipe, que estudou com ele em uma faculdade particular do município, disse que também foi vítima. O médico quis examinar os seios dela fora do consultório. "Mas fiquei assim, por ele ser meu professor, não quis é...corrigi-lo ou questioná-lo, né?", disse.

"E depois, na consulta, ele falou que ia fazer um teste comigo pra ver como que eu estava em relação a minha sexualidade, a minha feminilidade. Nesse teste ele falou que não queria que eu pensasse de forma racional, que eu só pensasse com o meu instinto, que eu deixasse os tabus de lado e ficasse bem à vontade e daí ele pedia para eu tirar a minha blusa", acrescentou.

Prisão válida por 30 dias

Conforme Monteiro, a prisão do homem é válida por 30 dias e poderá ser prorrogada. A defesa do médico disse que não irá se manifestar, por enquanto.