Gato bengal de R$ 7 mil é confundido com onça e desaparece após captura

Um gato-de-bengala, ou gato bengal, foi confundido com uma onça e está desaparecido desde a manhã desta terça-feira (10) após ter sido capturado pelos bombeiros em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

O animal de apenas sete meses possui pelagem manchada similar a de tigres e outros felinos caçadores e tem valor estimado em R$ 7 mil.

Nesta manhã, moradores de um condomínio no bairro Vila da Serra se assustaram com a presença do gato e acionaram o Corpo de Bombeiros, que o capturaram e soltaram na mata, supondo ser um animal selvagem. De acordo com informações do portal O Tempo, o bengal pertence a um morador do residencial.

O tutor do animal questionou os bombeiros sobre a ação, mas, segundo ele, a corporação afirmou que não tem conhecimento técnico para saber se é um gato selvagem ou uma onça.

Ainda conforme o tutor, o gato possui um microchip, que funciona como um RG e ajuda a identificar a localização do animal. No entanto, o gato ainda não foi encontrado.