Garoto é internado após beber soda cáustica oferecida por amigo em sala de aula em MG

Um menino, de 8 anos, foi internado em estado grave, na tarde dessa segunda-feira (12), após beber soda cáustica. O líquido teria sido dado por um colega de turma, em uma escola na cidade de Lagoa Santa, no interior de Minas Gerais.

De acordo com informações do g1, um boletim de ocorrência (BO) sobre o caso foi registrado pela Polícia Militar (PMMG). No documento, é relatado que Pietro de Oliveira Kneipp estava em sala de aula, na Escola Municipal Lívio Múcio Conrado Silva, quando bebeu o produto químico.

O acidente foi notificado por uma professora ao pai do menino, Fernando Magalhães Kneipp, conforme relatado por ele aos agentes. Durante o contato, a docente informou que a criança havia sido levada para um posto de saúde.

Após o responsável chegar ao local, Pietro foi transferido para a Santa Casa do município e, posteriormente, internado em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

ACIDENTE

Ainda segundo o pai do menino, uma funcionária da instituição de ensino teria levado o produto em uma garrafa de energético para uma professora, que o guardou atrás de sua mochila.

A garrafa foi encontrada por um aluno e oferecida a Pietro. Ao ingerir o conteúdo, o menino começou a passar mal e vomitar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a escola e a Secretaria Municipal de Educação de Lagoa Santa estão acompanhando o caso e prestando apoio à família da criança.