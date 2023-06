Galpão de empresa de resina pega fogo e seis pessoas ficam feridas em São Paulo

Uma explosão de caldeira iniciou um incêndio no galpão de uma empresa de resina localizada em Várzea Paulista (SP) e pelo menos seis pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira (22). O fogo começou por volta das 7h e fez com que destroços do telhado atingissem casas vizinhas.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, uma escola próxima foi atingida pela explosão, mas não houve feridos. Conforme o Corpo de Bombeiros, quatro vítimas foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, enquanto duas procuraram atendimento por conta própria.

O estado de saúde das vítimas não foi divulgado, segundo informações do portal g1. A Defesa Civil de Várzea Paulista também foi acionada à ocorrência.

O galpão do empreendimento ficou destruído e os bombeiros tiveram que trabalhar para salvar o resto da empresa.