Fundador da Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib morre aos 85 anos, em São Paulo

O fundador da Comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, faleceu aos 85 anos, no fim da noite dessa segunda-feira (12), em Cachoeira Paulista, São Paulo. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da instituição católica.

O religioso havia deixado unidade hospitalar na última quinta-feira (8), após ficar internado para cuidar de uma pneumonia. Desde 2021, ele tratava um mieloma (tipo de câncer) e realizava procedimento quimioterápico, conforme o portal g1. A causa da morte não foi divulgada.

A Comunidade Canção Nova informou que informações sobre velório, missa de corpo presente e sepultamento devem ser divulgadas ao longo desta terça-feira (13).

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e as Arquidioceses de Aparecida e de São Paulo lamentaram a partida do monsenhor.

Quem foi Monsenhor Jonas Abib?

Nascido em 21 de dezembro de 1936 no município de Elias Fausto, Interior de São Paulo, estudou em diversas escolas religiosas e, em 1964, após cursar teologia no Instituto Teológico Salesiano Pio XI do Alto da Lapa, foi ordenado sacerdote. Ele escolheu o lema "Feito tudo para todos" e, no início da vida como padre, atuou com jovens em São Paulo.

Sete anos após, conheceu a Renovação Carismática Católica, que marcou a vida dele, e se empenhou ainda mais com o trabalho com a juventude. Em 1978 fundou a Comunidade Canção Nova — focada na evangelização através de meios de comunicação social.

Dois anos depois, a instituição começou a atuar com a Rádio Canção Nova, que atualmente está presente em todo Brasil e no mundo, pela internet. A partir de 1989, a Comunidade Canção Nova começou a atuar com uma retransmissora de TV — TVE do Rio de Janeiro — hoje também disponível para todos os países através da web.

A comunidade é reconhecida pelo Vaticano como uma “Associação de fiéis Internacional de Direito Pontifício”, que significa que ela está a serviço não somente da Igreja local, mas da Igreja mundial.

Em outubro de 2007, foi nomeado monsenhor pelo Papa Bento XVI a pedido do bispo da diocese de Lorena (SP), Dom Benedito Beni Santos. O título é dado a padres que se destacam por relevantes serviços prestados à Igreja, conforme informações da própria organização fundada por Abib.

