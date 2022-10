Frentista é flagrado filmando mulher em banheiro de posto e é demitido por justa causa no RJ

Um frentista foi demitido por justa causa após ser flagrado filmando uma mulher enquanto ela usava o banheiro de um posto de gasolina na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A dentista Laíris Gonçalves de Aguiar percebeu que estava sendo filmada e gritou por ajuda. Foi então que o marido da vítima identificou o frentista. O caso aconteceu na última sexta-feira (14), segundo informações do portal g1.

De acordo com a publicação, a mulher voltava da praia com o marido e um casal de amigos quando eles decidiram abastecer o carro. Laíris aproveitou para ir ao banheiro, mas percebeu uma movimentação estranha no ambiente.

Frentista negou que havia gravado

"Achei um pouquinho estranho porque era subterrâneo e tinha um buraco em cima do vaso”, disse ela ao portal. “Estava me secando, quando olho para cima e vejo um celular preto me gravando. Gritei, e meu esposo veio correndo”, narrou.

Segundo a vítima, o frentista ficou nervoso, começou a tremer e a negar que a havia filmado. "Mas conseguimos pegar o telefone e vimos o vídeo de 10 segundos que mostrava o vaso e eu me levantando”, lembrou.

Ainda conforme o portal, a Polícia foi chamada, e todos foram para a 14ª DP.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o frentista prestou depoimento em termo circunstanciado pelo crime de registro não autorizado de intimidade sexual, e o caso foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal.