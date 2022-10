Acidente em Ouro Preto deixa mortos em colisão envolvendo quatro carros

Uma colisão envolvendo quatro carros, registrada no quilômetro 88 da BR-356, em Ouro Preto, Minas Gerais, provocou a morte de sete pessoas, sendo duas delas crianças, na noite desse domingo (16). Sete feridos foram socorridos e encaminhados para a Santa Casa do município.

Conforme informações do portal g1, quatro das vítimas adultas faleceram ainda no local, a quinta vítima maior de 18 anos veio a óbito durante o atendimento médico. O comandante da 2ª Companhia de Bombeiro Militar na cidade informou que as vítimas estavam presas às ferragens dos veículos.

A Polícia Militar informou também que a suspeita é que um motorista sem habilitação tenha provocado o acidente, ao realizar uma ultrapassagem irregular. O condutor morreu na ocasião.

Após o incidente, a BR-356 chegou a ser bloqueada por cerca de seis horas, mas, por volta das 23h, foi liberada nos dois sentidos, conforme a publicação. A Polícia trabalha para identificar as vítimas.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste