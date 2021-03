Fisiculturista perde quase 30 kg após 62 dias em UTI com Covid-19, em Curitiba

O fisiculturista Kaique Barbanti, 27, enfrentou a Covid-19 de forma extrema. Sem comorbidades e saudável, ele ficou 62 dias internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), permanecendo por algumas semanas na máquina de Ecmo — equipamento que funciona como os pulmões e o coração de forma artificial. O criciumense declarou em rede social pesar normalmente cerca de 80 quilos. Após a doença, a perda somada alcançou quase 30 quilos.

"A doença foi bem traiçoeira. Comecei tendo sintomas moderados, perda de apetite, enjoo, vômito, dor de cabeça, dor no corpo. No 13º dia, quando eu achei estar livre da doença, acordei com 87% de saturação. No hospital, colocaram fita vermelha no meu braço e puxaram para dentro. Só estando lá para sentir o medo de morrer sozinho, sem conseguir nem ao menos me despedir", disse o fisiculturista ao G1.



Legenda: Kaique Barbanti ficou com dificuldades para andar e precisou realizar fisioterapia Foto: Reprodução/Instagram

Em stories no Instagram, publicados nesta segunda-feira (15), Kaique Barbanti tirou dúvidas de seguidores sobre o período que doente. "Fiquei de coma mesmo quando eu fui para Ecmo durante 23 dias. A minha primeira entubação eu estava semi sedado. Então eu passava maior parte do tempo acordado. Eu via tudo que tava acontecendo".

Durante o período que passei em coma, ele diz ter sentido no inconsciente continuar as ações diária e também ter adoecido. "Na Ecmo, que eu fiquei em coma o tempo todo, a sensação que eu tenho é um negócio muito estranho. Não lembro nada que eu ouvi, mas na minha cabeça eu vivi outra vida a parte. A mesma vida com escolhas diferentes. O mais engraçado de tudo é que nessa outra vida eu também fiquei doente".

Além da mudança do olfato e do paladar, Kaique Barbanti, diz ter sofrido um dos piores sintomas da doença, o quadro da tromboembolia pulmonar (TEP). A enfermidade é conhecida popularmente por embolia pulmonar, fenômeno que pode ocorrer devido à presença de um trombo nas veias, principalmente nas das pernas — as veias são os vasos sanguíneos que levam o sangue usado pelo corpo de volta ao coração, de onde é levado ao pulmão, local em que será enriquecido com oxigênio novamente.

Alta médica

Após receber alta, no dia 11 de março, ele fez uma postagem contando toda a dificuldade de passar pela doença. A postagem viralizou, com milhares de comentários o apontando como um "milagre".

"Será que você consegue dimensionar a dor de um pai, de uma mãe, de uma família inteira, ser chamada em um hospital para se despedir, porque o seu filho amado de 27 anos está desenganado e não há mais o que os médicos possam fazer?", escreveu ele na postagem.

Na publicação, o fisiculturista fez um apelo para que as pessoas se protejam e respeitem o isolamento social. "Você, jovem ou velho, homem ou mulher, crente ou descrente, que está vivendo como se nada estivesse acontecendo, eu te suplico, fique em casa. (...) Dor que eu não desejo nem para a pior pessoa do mundo", declarou ele.