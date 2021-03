Fiocruz entrega nesta semana 1 milhão de doses da vacina AstraZeneca/Oxford contra a Covid-19

Mais 1 milhão e 800 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford contra a Covid-19 serão entregues ao Programa Nacional de Imunizações (PMI) do Brasil nesta semana. A Fiocruz anunciou que serão disponibilizadas 500 mil na quarta-feira (17) e outras 580 mil até a próxima sexta (19).

Mais sobre a vacina País Fiocruz consegue liberar matéria-prima e garante produção de 45 milhões de doses da vacina de Oxford

São as primeiras vacinas produzidas no País pela instituição após a aprovação do registro definitivo dado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O Ministério da Saúde (MS) organizou a logística de entrega. Em março, 3,8 milhões de doses serão entregues.

De acordo com a Fiocruz, com o início da segunda linha de operação, a capacidade produtiva da Fiocruz aumentará. "A expectativa é chegar até o final do mês com uma produção de aproximadamente 1 milhão de doses por dia", pontua o órgão.

Até maio, são esperados um total de 45 milhões de doses do imunizante produzidas nacionalmente. A vacina já é utilizada na campanha de vacinação do Brasil desde o início, com obtenção inicial do registro emergencial.