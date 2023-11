Filho realiza sonho do pai de viajar de avião com quase 80 anos; veja vídeo

O influenciador Rodrigo Santana viralizou nas redes sociais ao compartilhar que realizou o sonho do pai, Durval Borges Silveira, prestes a completar 80 anos, de andar de avião pela primeira vez. O vídeo foi publicado no dia 1º de novembro no Instagram e acumula mais de 3.9 milhões de visualizações.

Na gravação, Rodrigo mostra o momento em que o pai ganhou uma homenagem da tripulação. A comissária de bordo comunicou a todos os passageiros que Durval estava realizando o sonho de viajar de avião.

"Temos a bordo dessa aeronave o senhor Durval Borges Silveira, da cidade de Fátima, no interior da Bahia, pai de seis filhos, sendo três deles por adoção, um deles o acompanhando em sua primeira viagem de avião, realizando um grande sonho prestes a completar os seus 80 anos", informou.

Em seguida, o baiano ganhou um bolo e recebeu aplausos dos passageiros do avião. "Eu nem estou chorando, vocês que estão", escreveu Rodrigo na legenda.

Veja o vídeo: