Mulher confunde data de casamento da amiga e gasta R$ 1 mil para se arrumar duas vezes

Uma mulher viralizou nas redes sociais após se arrumar para o casamento da amiga e descobrir que confundiu a data do evento. A história foi publicada no TikTok, no dia 5 de novembro, e conta com mais de 479 mil visualizações.

O caso aconteceu no Mato Grosso do Sul. Thays Santos, de 30 anos, havia contratado o serviço de maquiagem e cabelo. No vídeo, ela mostra que publicou no Instagram registros enquanto se arrumava, até que a própria noiva estranhou e mandou uma mensagem para ela.

"Amiga, o casamento é só amanhã, tá? Onde você vai bonita assim? Posso saber?", escreveu a noiva. Ao ver a mensagem, Thays não acreditou e ligou para a amiga. Foi quando deu conta que havia confundido as datas. O casamento estava marcado para o dia 4 de novembro, mas ela achava que seria no dia 3.

Ao G1, Thays explicou que o site de casamento apresentava a data errada. “Um dia antes da data que achei que fosse a certa (dia 3), entrei no site dos noivos para dar o presente e na contagem regressiva apareceu que o casamento seria no dia seguinte. Nem passou pela minha cabeça que tivesse errado, só depois foi descobrir que na verdade a contagem estava sim com a data errada e um pouco abaixo parecia o dia certo, assim como no convite”, contou.

Ela ainda revelou que gastou R$ 1 mil nos dois dias para se arrumar. Segundo ela, a maquiadora sugeriu que ela dormisse com maquiagem para não fazer de novo no outro dia, mas não conseguiu manter a produção e precisou agendar o serviço novamente em cima da hora.