Filha de Flordelis pede à Justiça para ser julgada o 'mais rápido possível' por motivos de saúde

A filha biológica da ex-deputada federal Flordelis dos Santos, Simone dos Santos Rodrigues, pediu à Justiça para ser levada a júri popular urgentemente por motivos de saúde. Acusada de envolvimento na morte do padrasto, o pastor Anderson do Carmo, ela está presa desde agosto de 2019. As informações são do G1.

O processo, no entanto, ainda não tem data para julgamento porque Flordelis está recorrendo da sentença. Segundo a advogada Daniela Corrêa Grégio, Simone "necessita ser julgada o mais rápido possível" para tratar de câncer e tumores no útero.

A defesa afirma que a cliente "está definhando na cadeia". Segundo o jornal O Globo, a advogada também pediu que Simone respondesse ao processo separadamente dos irmãos, considerando que ela não tem mais intenção de recorrer.

Outros dois filhos de Flordelis — Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas Cezar dos Santos — serão julgados no próximo dia 23. Os irmãos foram os primeiros a serem presos, em junho de 2019.

Simone assume novamente autoria do crime

Na petição que pede para acelerar o julgamento, Simone assume novamente ter planejado o crime. Anteriormente, ela já havia declarado a autoria sob a justificativa de sofrer abusos sexuais por parte do padrasto. Apesar destas confissões, Flordelis continua sendo acusada de ser mandante da morte do marido

Na petição, a advogada Daniela Corrêa solicita que seja feita busca e apreensão de um laudo médico produzido na cadeia após visita de um médico da Secretaria de Administração Penitenciária.

"Só quero que minha cliente seja julgada logo por uma questão de saúde. Ela está definhando na cadeia", afirmou ao O Globo.

"Nem assistência médica adequada minha cliente está tendo, mesmo com determinação judicial. Ela está doente. Se tem uma pessoa que tem que ter prioridade para ser julgada é ela", completou.

Crime

Legenda: A principal linha de investigação da Polícia Civil considera que os filhos agiram juntos e mataram Anderson do Carmo para defender a mãe, a deputada Flordelis, após descobrir um caso extraconjugal do pastor Foto: Foto: Reprodução / Instagram

O pastor Anderson do Carmo foi morto a tiros em casa, na madrugada de 16 de junho de 2019, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo a investigação, ex-deputada federal Flordelis dos Santos planejou o homicídio e foi responsável por arregimentar e convencer o executor direto e demais acusados a participarem do crime sob a simulação de ter ocorrido um latrocínio.

A deputada também financiou a compra da arma e avisou da chegada da vítima no local em que foi executada, de acordo a denúncia.

O motivo do crime, descreve a denúncia, seria o fato de a vítima manter rigoroso controle das finanças familiares e administrar os conflitos de forma rígida, não permitindo tratamento privilegiado das pessoas mais próximas a Flordelis, em detrimento de outros membros da numerosa família — ela tem 54 filhos.

Além de Flordelis, mais dez pessoas foram denunciadas pelo crime: sete filhos dela, uma neta, um ex-policial militar e a esposa dele.

Atualmente, a ex-deputada é ré por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Ela foi denunciada em agosto de 2020.

