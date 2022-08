Fies 2022: inscrições para 2° semestre são encerradas nesta sexta (12)

As inscrições para a segunda edição de 2022 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) encerram às 23h59 desta sexta-feira (12). O resultado está previsto para ser divulgado na próxima terça-feira (16).

Os interessados em participar devem se candidatar através do site do programa. Segundo o Ministério da Educação, podem concorrer os estudantes que realizaram alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010 e obtido média mínima de 450 pontos nas provas, além de nota superior a zero na redação.

É vedada a inscrição para indivíduos que participaram do exame como treineiro — menores de 18 anos e que ainda não estão no último ano do ensino médio. Para obter o financiamento, “é necessário comprovar renda mensal familiar per capita (por cabeça) de até três salários mínimos”, conforme a pasta.

Os inscritos que não forem selecionados na chamada são automaticamente incluídos na lista de espera.

O MEC estima que mais de 44 mil vagas são ofertadas nesta edição do programa, voltado a estudantes interessados em financiar cursos superiores oferecidos por instituições de educação privada.

Como se inscrever

O interessado deve acessar o site do Fies (http://fies.mec.gov.br/);

Clicar em "Minha Inscrição" e, em seguida, em "Fazer Cadastro";

Digitar os dados de acesso da conta "gov.br" (CPF e senha);

Analisar os cursos com vagas disponíveis e escolher até três opções. É possível alterar essas informações quantas vezes quiser, até o encerramento das inscrições.

Calendário Fies

Inscrições: 9 a 12 de agosto

Resultados (pré-selecionados): 16 de agosto

Complementação das inscrições dos pré-selecionados: 17 a 19 de agosto

Convocação da lista de espera: 22 de agosto a 22 de setembro

