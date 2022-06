Fiéis ficam em pânico durante tiroteio próximo à igreja no Pará; veja vídeo

Uma câmera flagrou, no último domingo (12), o momento em que fiéis de uma igreja no município de Rio Maria, Pará, se assustaram com um tiroteio, que acontecia no lado de fora da paróquia. (Assista no vídeo abaixo)

Na gravação, é possível observar o momento em que os religiosos percebem o início dos disparos e ficam em pânico. Alguns jovens, que cantavam próximo ao altar, correm para se esconderem ao perceber o barulho dos tiros.

Ao notar a agitação, o padre que ministrava a missa na igreja Divino Pai Eterno, pegou o microfone e orientou que as pessoas tivessem calma.

Um detalhe que chama a atenção no vídeo é a pessoa que tocava violão, pois a melodia não foi interrompida durante o tiroteio.

Motivo dos disparos

Segundo informações do portal g1, os disparos aconteceram por que um homem, alvo de um atentado, correu em direção à igreja para tentar escapar. Ele tentou se proteger ao se esconder entre as pessoas que estavam em frente a paróquia. Na ocasião, além dele, outros dois indivíduos também acabaram sendo atingidos. O suspeito de realizar os disparos fugiu na garupa de uma motocicleta.

As três vítimas receberam atendimento médico e, conforme a publicação, passam bem.

Ao realizar as diligências em busca dos suspeitos, a Polícia recebeu a informação de que eles estariam escondidos em uma residência. Os agentes de segurança relataram que, ao chegarem no local, foram recebidos com disparos de arma de fogo.

Um jovem, identificado como Marcos Vinicius Marreiro Costa, morreu com dois tiros no peito. Outro suspeito conseguiu fugir, informou a corporação.

No entanto, a família do rapaz contesta a versão da Polícia, e defende que a autoridade cometeu um engano. Segundo os parentes, o jovem não estava armado e foi morto na casa da namorada.

