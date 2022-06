Polícia Federal prende novo suspeito de participação no desaparecimento de indigenista e jornalista

A Polícia Federal (PF) prendeu o segundo suspeito de envolvimento no desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips no Amazonas. Oseney da Costa de Oliveira, o "Dos Santos", foi preso temporariamente e passa por interrogatório na noite desta terça-feira (14).

Ele será encaminhado para audiência de custódia na Justiça de Atalaia do Norte, município amazonense onde a dupla desaparecida foi vista pela última vez.

Em nota, a PF comenta que as buscas seguem "de forma técnica", sem poupar "esforços materiais e humanos".

"Os órgãos federais e estaduais reforçam que não há nada mais importante do que a busca pelos senhores Bruno Pereira e Dom Phillips e reiteram a esperança de encontrá-los", diz a corporação.

Também nesta terça, a PF, por meio da Operação Javari, apreendeu "alguns cartuchos de arma de fogo e um remo, os quais serão objeto de análise".

Amarildo da Costa de Oliveira, o "Pelado", já está preso preventivamente desde a semana passada. Ele é o principal suspeito e pode ter atuado de forma direta no sumiço de Dom e Bruno.

Desaparecidos

Após ter informado erroneamente que os corpos do britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira haviam sido encontrados, a Embaixada do Brasil no Reino Unido enviou um pedido de desculpas à família do jornalista, nesta terça-feira (14).

Eles seguem desaparecidos, tendo sumido no dia 5 de junho, quando deveriam estar voltando de uma viagem para entrevista indígenas.

O envio do pedido de desculpas foi confirmado pelo embaixador, Fred Arruda, ao blog da jornalista Andréia Sadi, do G1. A família também confirmou ter recebido a retratação.