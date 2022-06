Embaixada pede desculpas à família de Dom Phillips após dizer que corpos foram encontrados

Após ter informado erroneamente que os corpos do britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira haviam sido encontrados, a Embaixada do Brasil no Reino Unido enviou um pedido de desculpas à família do jornalista, nesta terça-feira (14).

O envio do pedido de desculpas foi confirmado pelo embaixador, Fred Arruda, ao blog da jornalista Andréia Sadi, do G1. A família também confirmou ter recebido a retratação.

Entenda o caso

Na manhã de segunda-feira (13), um representante da embaixada ligou para o cunhado e a irmã de Phillips no Reino Unido informando que os corpos tinham sido achados amarrados a uma árvore no Amazonas. A mulher do jornalista, Alessandra Sampaio, posteriormente, divulgou a informação à imprensa.

A Polícia Federal negou, porém, que eles tivessem sido encontrados. Ainda conforme informações do blog, nesta terça, o embaixador enviou a mensagem de retratação à família, conforme revelado pelo jornal britânico The Guardian.

"Estamos profundamente sentidos que a Embaixada tenha passado uma informação à família ontem que não se provou correta", diz trecho da mensagem.

Desaparecidos na Amazônia

Em 5 de junho, o indigenista Bruno Araújo Pereira, da União das Organizações Indígenas do Vale do Javari (Univaja), e o jornalista inglês Dom Phillips, do britânico The Guardian, partiram da comunidade ribeirinha de São Rafael em direção à cidade de Atalaia do Norte, ambas no estado do Amazonas.

A viagem costuma durar apenas duas horas, mas Bruno e Dom nunca chegaram. Após horas sem contato, uma equipe da Univaja formada por indígenas conhecedores da região que trabalhavam com Bruno partiu em busca dos dois, mas sem sucesso.

Nesta segunda-feira (13), a Unijava também negou, em nota, ter encontrado algum corpo na área de busca.