Faxineira abandona bebê para esconder gravidez do marido na Barra da Tijuca, RJ

Uma mulher abandonou o filho recém-nascido em um hotel no Rio de Janeiro, na última semana. Ela deu à luz no último dia 13 e foi identificada pelos policiais a partir das câmeras de segurança do estabelecimento.

Segundo o jornal Extra, a mulher tem 37 anos e é faxineira em um shopping da Zona Oeste do RJ, próximo ao hotel. Em depoimento à polícia, ela disse que não sabia da gestação e que abandonou a criança com medo de seu marido desconfiar de um relacionamento extraconjugal.

A mulher disse que, após finalizar o expediente no dia 13, começou a sentir dores agudas e percebeu estar em trabalho de parto. Sem saber "que atitude tomar", ela enrolou a criança em seu casaco e deixou o bebê na frente do hotel, próximo a pilastras.

Em depoimento, a mulher disse estar arrependida da atitude que tomou. O delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP, disse ao Extra que ela deve ser indiciada por abandono de incapaz.

O bebê, que nasceu prematuro, foi levado para a maternidade Leila Diniz. O estado de saúde dele é estável.

Mulher não sabia da gravidez

A faxineira afirmou que não desconfiou da gestação, mas que recorda ter sentido fortes dores nas costas há cerca de um mês. Ela alegou que já passou por dois abortos espontâneos, justamente por não apresentar sintomas de gravidez.

Após cumprir jornada de trabalho de 12h, ela sentiu um 'líquido entre suas pernas' e as dores aumentaram. Ela fez o parto no próprio shopping e ficou desnorteada, com receio do que a família poderia pensar, ainda segundo o depoimento.

A mulher disse que não procurou atendimento médico após o parto e que não teve ajuda de ninguém. Ela tem outros dois filhos, uma adolescente de 17 anos e um menino de 3 anos.

