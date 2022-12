Dentista é investigado por estupro de paciente de 16 anos em Valinhos, São Paulo

Um dentista da cidade de Valinhos, em São Paulo, está sendo investigado por suspeita de estupro de uma adolescente de 16 anos. O caso teria ocorrido em 12 de dezembro, enquanto a jovem era atendida em um consultório. Conforme o boletim de ocorrência, a mãe da adolescente afirmou que "a situação ocorreu outras vezes". As informações são do portal g1.

O suspeito negou o crime, alegou que "a acusação é absurda" e pediu levantamento de gravações. A Polícia Civil confirmou a abertura de um inquérito na tarde de terça-feira (20).

"A representante [mãe da jovem] declara que a vítima relatou no dia anterior aos fatos o que havia acontecido, mas que a situação já ocorreu outras vezes. Acontece que na data dos fatos narrados, a vítima relatou para a mãe [representante] que nas outras vezes que o fato ocorreu, foi sozinha até a consulta e já havia acontecido do autor colocar a mão no seio da vítima ou em sua região da virilha, porém, a vítima pensava que 'era sem querer' e por isso a mesma não relatou para ninguém o acontecido", diz trecho do boletim de ocorrência.

Entenda o caso

A mãe da vítima também afirmou em depoimento que, durante a consulta, o dentista teria estuprado a jovem.

"Primeiro ele causa essa sensação de 'foi sem querer', 'foi um esbarrão', 'ah, fui pegar alguma coisa ali e esbarrei'. Esse é o primeiro sentimento que ele causa. Após, se a pessoa não entender que foi sem querer e não tiver nenhuma reação contrária, ele se sente tranquilo para que ele possa continuar os abusos, como aconteceu com essa vítima que acabou chegando ao extremo", explicou a advogada da adolescente, Priscila Rangel.

Em nota, a SSP informou que o caso será conduzido pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Valinhos.

Dentista se pronuncia

Em nota, o dentista negou o crime e afirmou que "a acusação é absurda". "Não tive acesso ao boletim de ocorrência. A acusação é absurda e não possui qualquer fundamento. Já solicitei o levantamento das gravações de vídeo realizadas no dia da consulta, para atendimento das autoridades e total esclarecimento. No momento apenas isso", disse.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil