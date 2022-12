Fila de espera para emissão de passaporte chega a 100 mil pessoas, diz PF

Cerca de 100 mil passaportes estão com emissões suspensas por falta de verba. Este dado corresponde as solicitações feitas até essa terça-feira (20). A informação é da Polícia Federal, responsável pela confecção do documento.

A fila conta com pessoas que já passaram por todos os processos e estão aguardando a impressão e entrega do documento.

Em nota, a PF sinaliza que os agendamentos continuam ocorrendo, mas não existe previsão para a entrega do documento enquanto a situação não for resolvida.

“Por enquanto, não há previsão para retomada da emissão, mas há boa expectativa de que seja em breve”

FATO RECORRENTE

A Polícia Federal espera a validação presidencial de um projeto de lei que libera um acréscimo de crédito de R$ 31,5 milhões para a produção dos documentos.

Contudo, essa não é a primeira vez que o problema acontece. Em 19 de novembro, houve uma interrupção do serviço, com a fabricação retornando seis dias depois, após o Ministério da Economia liberar R$ 37,4 milhões de crédito orçamentário.

COMO AGENDAR EMISSÃO DO PASSAPORTE

Para emitir um passaporte, é preciso pagar uma taxa de R$ 257,25. No caso do documento de emergência, a taxa sobe para R$ 334,42.

Para saber como agendar a emissão basta clicar no link abaixo.