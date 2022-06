Ex-piloto Emerson Fittipaldi tem carros e troféus penhorados para pagar dívida de R$ 416 mil

O ex-piloto Emerson Fittipaldi tem carros e troféus penhorados para efetuar o pagamento da dívida de R$ 416.055,76 com a empresa Sax Logística de Shows e Eventos. A decisão foi tomada pela Justiça de São Paulo na última terça-feira (14). As informações são do g1.

A autorização para os bens serem penhorados foi dada pela juíza Fabiana Marini, titular da 35ª Vara Cível do Tribunal.

Apesar da defesa apontar que os itens pertencem ao Museu Fittipaldi, a juíza negou a suspensão da penhora, "levando em consideração [...] a evidente confusão patrimonial". Isso porque o escritório de Fittipaldi e o museu possuem o mesmo endereço.

Penhora de veículo

Anteriormente, um outro juiz já havia autorizado a penhora de um veículo de Fittipaldi. O caso aconteceu em setembro de 2021.

O ge apontou que o Museu Fittipaldi possui peças como um carro modelo da Copersucar, equipe criada por pelo piloto e pelo irmão Wilson Fittipaldi na Fórmula 1.

