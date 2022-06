Procuradora é agredida por colega em prefeitura de cidade paulista

A procuradora-geral do município de Registro, no interior do São Paulo, foi agredida por um colega procurador na sede da Prefeitura, onde ambos trabalham. O caso aconteceu nessa segunda-feira (20) e foi flagrado por uma funcionária.

Os chutes e socos recebidos pela mulher teriam sido motivados, porque ela abriu um processo administrativo contra o procurador por conta da conduta dele no ambiente de trabalho.

A vítima, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, 39, trabalhava no seu gabinete quando foi surpreendida por Demétrius Oliveira Macedo, 34.

Conforme o Boletim de Ocorrência (B.O) do caso, ele a agrediu primeiro com uma cotovelada e depois deu socos no rosto. A procuradora até tentou se defender, mas não conseguiu fugir das investidas.

Uma funcionária tentou ajudar a parar a agressão, mas foi empurrada pelo homem e bateu as costas na porta do local de trabalho. O procurador só foi parado quando dois funcionários do setor jurídico ouviram os gritos e conseguiram contê-lo.

Procurador suspenso

A Prefeitura de Registro manifestou "o mais absoluto e profundo repúdio aos brutais atos de violência realizados pelo procurador municipal contra a servidora municipal mulher que exerce a função de procuradora-geral do município".

"A administração municipal está tomando as providências necessárias e já determinou, de imediato, que o agressor seja suspenso, nos termos do art. 179, c/c inc. III do art. 180, ambos da Lei Complementar nº 034/2008 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Registro, com prejuízo de seus vencimentos, a partir de 21 de junho", diz nota.