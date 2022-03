Estudante de 20 anos é preso em Brasília suspeito de planejar massacres em escolas

Um estudante de 20 anos foi preso em Brasília, no Distrito Federal, suspeito de planejar massacres escolares. A prisão aconteceu, nesta terça-feira (29), na segunda fase da operação "Shield", realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia Especial de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC)

A operação, que teve apoio do Instituto de Criminalística (IC), buscava reprimir atos graves de violência, incluindo atentados e massacres em escolas.

Os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão contra o estudante, que, em depoimento, afirmou participar de grupos com ideais nazifascistas e antidemocráticos. No celular dele, foram encontrados fotografias e vídeos com pornografia infantil.

O nome do suspeito não foi divulgado pela Polícia Civil do DF.

Cooperação internacional

A operação nasceu de uma articulação entre os Estados Unidos e o Brasil. O trabalho teve início quando a Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos e a Agência de Investigações de Segurança Interna, em Brasília, apuraram informações sobre indivíduos com possível intenção de ato de violência.

A Coordenação do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), repassou as informações à Polícia Civil do DF, que foi à Justiça pedindo mandado de busca.

“A operação neutralizou uma possível tragédia que poderia ocasionar consequências nefastas”, disse o delegado Dário Taciano de Freitas, da DRCC.