Estudante de 12 anos encontra pepita de ouro durante excursão escolar em Minas Gerais

Um estudante de 12 anos realizou um feito inesperado ao participar de uma excursão escolar em São João Del Rei, em Minas Gerais.

Em um grupo de 41 alunos, Álvaro Henrique encontrou uma pepita de ouro na Mina Tancredo Neves, já desativada. O professor de história do adolescente, Junior César Oliveira, falou sobre a descoberta ao portal g1.

"Com um senso de observação muito grande, ele percebeu um brilho diferente entre uma rocha, apontou e questionou se era ouro, nosso guia continuou sua explicação, dizendo entre outras coisas que a mina está desativada há décadas", explica.

Mas Álvaro não ficou satisfeito com a resposta e decidiu chamar o responsável pela mina. Foi então constatado que de fato se tratava de uma pepita de ouro.

A pepita ficará no Instituto de Educação e Cultura de Carmo do Rio Claro, onde Álvaro estuda, servindo para ilustração de como funciona a extração do minério. O fragmento deve conter aproximadamente 1/2 grama de ouro.

"Estamos muito orgulhosos da façanha dele", disse a diretora do instituto, Marisa Azevedo.