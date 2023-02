Equipe resgata cães e gatos que perderam tutores na tragédia de São Sebastião, no litoral de SP

Uma equipe de protetores de animais recolheu e está abrigando 30 cães e gatos que perderam os tutores no deslizamento do morro, na Vila do Sahy, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. A tragédia provocada pelas chuvas já causou a morte de 54 pessoas e ainda há dezenas de desaparecidos, enquanto muitos pets também foram atingidos.

O grupo Petlove e a ONG Instituto Felipe Becari formaram uma força-tarefa para remover da lama, fazer os primeiros socorros e encaminhar para tratamento os animaizinhos sobreviventes.

Conforme o Grupo de Resgate de Animais em Desastre (Grad), os pets se encontram debilitados e com quadros de diferentes níveis de gravidade, com patas quebradas, picadas por animais peçonhentos, além de estarem estressados pela perda de seus tutores.

A ONG e a empresa enviaram médicos veterinários, remédios e insumos básicos, como rações, analgésicos, vermífugos, antipulgas, anestésicos e soros para as primeiras ações de socorro aos animais.

Nesta quinta-feira (23), os primeiros 30 cães e gatos resgatados, e que já não têm mais seus tutores, foram transportados para o Instituto Felipe Becari, na capital paulista. A Petlove cedeu as caixas usadas no transporte.



A ação se estendeu aos animais que sobreviveram à tragédia junto com seus tutores. Em alguns casos, foram necessárias internações e cirurgias bancadas pela empresa, que ainda está enviando 1,5 tonelada em alimentos e rações para os 220 cães e gatos que permanecem com seus tutores na região atingida.

Adoção

Quando estiverem totalmente restabelecidos, os animais órfãos serão destinados para a adoção. "Não podemos ficar alheios ao sofrimento dos animais, nem da sociedade.

Sentimos imensamente pelas tragédias ocorridas no litoral norte de São Paulo e encontramos meios, junto com parceiros, de tornar possível o resgate e atendimento dos animais que estão em situação de risco e sofrimento", disse a CEO do grupo Petlove, Talita Lacerda. Conforme Rafael Saraiva, cofundador do Instituto Felipe Becari, a ONG tem experiência na remoção de animais vítimas de grandes tragédias, como a de São Sebastião.