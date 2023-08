Engenheiro morre após levar soco durante festa do peão em SP; veja o que se sabe até agora

O engenheiro civil Willian Mulezini Santana morreu após ser agredido com um soco no queixo em uma festa em Indaiatuba, no interior de São Paulo. O caso ocorreu na madrugada do sábado (5). O suspeito já foi identificado e virou procurado da Polícia paulista desde a tarde dessa segunda-feira (7).

Ele é investigado por homicídio doloso. De acordo com o delegado José Clésio de Oliveira Silva, do 1º Distrito Policial, a vítima e o agressor tinham uma desavença antiga relacionada à venda de um imóvel.

A agressão ocorreu em um dos camarotes na Festa do Peão, quando eles se encontraram e discutiram. O engenheiro ficou ferido e foi levado ao setor médico, enquanto o agressor foi retirado da festa pelos seguranças.

Nova agressão causou a morte

Após ser atendido, a vítima também deixou o local, mas acabou encontrando o agressor na saída do evento e uma nova briga começou. Imagens que circulam em redes sociais mostram quando o agressor chama a vítima, que estava saindo, de costas para ele. Quando o engenheiro se vira, o outro dá um soco em seu queixo.

A vítima cai ao chão e o agressor ainda faz sinal com a mão para que ele se levante. As pessoas percebem que ele desmaiou e chamam o socorro.

Desta vez, o engenheiro teve de ser levado ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo (HAOC) de Indaiatuba, onde foi constatado o óbito. O delegado disse que testemunhas e familiares da vítima foram ouvidos e confirmaram que os dois haviam tido um desentendimento anterior por motivos que ele considerou banais e que não justificam a agressão. "Era uma coisa boba, banal, de venda de imóvel, algo assim", disse.

O delegado estava na expectativa de que o agressor se apresentasse, acompanhado de advogado, ainda nesta segunda-feira. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que um homem de 35 anos é investigado pela morte do engenheiro e que "diligências prosseguem para elucidar os fatos".

Clube afirma que 'agiu prontamente'

Em nota, a diretoria do Clube dos Cavaleiros, organizador da Festa do Peão de Indaiatuba, disse que a equipe de segurança agiu prontamente quando a briga começou em um camarote e um dos envolvidos foi encaminhado para o posto médico do recinto.

"Após atendimento no ambulatório médico, a vítima encontrou novamente o agressor fora do recinto. Em nova agressão, a vítima caiu e foi novamente socorrida, desta vez levado ao Hospital HAOC, onde foi constatado o óbito", disse. Informou ainda que todos os acontecimentos foram registrados por imagens de câmeras e entregues à polícia.

Solidariedade com a vítima

O engenheiro era de família conhecida na cidade e trabalhava com o pai e o tio na área de construção civil. A Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Indaiatuba divulgou nota de pesar pela perda do associado.

"Willian era uma pessoa gentil e bondosa, e fará muita falta para todos que o conheciam. A Associação se solidariza com seus familiares e amigos. Nossos pensamentos estão com vocês", disse

Amigos e familiares também usaram as redes sociais para manifestar consternação e repúdio à violência. O corpo do engenheiro civil foi sepultado no domingo (6), no cemitério Jardim Memorial de Indaiatuba.