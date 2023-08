Mister Minas Gerais morre após mal súbito durante jogo de futebol

Lucas Freitas, eleito Mister Minas Gerais em 2016, morreu aos 28 anos enquanto jogava uma partida de futebol com os amigos, no último domingo (6). A informação foi divulgada pela organização do concurso de beleza, que revelou como causa uma morte súbita. Empresário, Lucas Freitas deixou duas filhas, uma de seis e outra de três anos.

Lucas concorreu ao título de Mister Brasil CNB em Jurerê Internacional, Santa Catarina, em 2016, e, na época, ficou conhecido pela personalidade amável, o que rendeu o título de "Mister Popularidade", e entrou para o grupo dos 16 semifinalistas.

"Nosso eterno Mister Minas Gerais CNB 2016. Ficará guardado em nossos corações e na nossa memória e na história do concurso. Lembraremos eternamente do nosso Mister. Educado, humilde, simpático, um ser humano incrível", disse a publicação do concurso prestando solidariedade aos familiares e declarando orações ao homem.

Nas redes, amigos e pessoas próximas de Lucas deixaram mensagens de carinho, também assustados com a partida prematura dele. "Ainda sem acreditar que você se foi. Que Deus te receba com muita festa. Você teve uma linda trajetória aqui. Obrigado por tudo", disse o comentário de uma amiga.

Na última publicação do Instagram, o Mister ressaltou o orgulho da própria trajetória, ressaltando como os desafios pessoais e profissionais o preparam para o momento que vivia atualmente.

"Aos 30 anos posso afirmar que tenho orgulho de quem me tornei e de onde cheguei. Minhas conquistas são resultado de muito esforço e dedicação e também o meu maior troféu. Os desafios sempre foram muitos, mas hoje sei o quanto foram necessários para me fazer chegar até aqui", escreveu, fazendo referência à idade que completaria em breve.