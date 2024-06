Empresário reage a assalto, atira em suspeito e é liberado por 'legítima defesa'

Um assalto a uma loja de venda e manutenção de celulares acabou com o criminoso baleado na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. O dono do estabelecimento atirou cinco vezes contra o homem que invadiu a loja, segundo informações da Polícia Civil.

O caso aconteceu na última quinta-feira (13) e ficou registrado em vídeo das câmeras de segurança do local. Um homem invade a loja e vai em direção a uma mulher, depois identificada como companheira do dono do estabelecimento, que está no balcão. Ele aponta uma arma para ela, anunciando o assalto.

As informações são da Folha de S. Paulo.

O empresário, que está em outro ponto do balcão, pega uma arma e efetua disparos contra o suspeito, que cai no chão após ser atingido. Segundo o delegado responsável pela investigação, Lucas Bombarda, o suspeito tem 23 anos e estava com uma arma de numeração raspada.

Por sua vez, o dono da loja tinha uma arma registrada e acabou solto porque a Polícia Civil considerou a conduta como 'legítima defesa'.

"Valendo-se ali do meio menos lesivo, dentre as práticas a sua disposição, no caso a arma de fogo, ele repeliu o comportamento criminoso com moderação, ou seja, de modo proporcional a ação", disse o delegado Lucas Bombarda.

Tanto a arma do suspeito como do empresário foram recolhidas pela Polícia Civil. Os agentes de segurança também localizaram a moto que teria sido usada pelo assaltante para ir até a loja, agora apreendida. Ainda está sendo investigada a possibilidade da participação de mais pessoas na tentativa de assalto.

Após receber alta médica, o suspeito deve ser encaminhado para a cadeia. Segundo o delegado Bombarda, ele já tem passagens por tráfico de drogas.