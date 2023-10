Empresário é sequestrado, tem prejuízo de R$ 700 mil e é liberado após 19 horas

Um empresário de 50 anos foi sequestrado na tarde da última quarta-feira (4), dentro da própria loja de brinquedos, localizada em Guarulhos. Após ficar 19 horas preso em cativeiro na Cidade Tiradentes, em São Paulo, foi resgatado por policiais militares na tarde desta quinta-feira (5). Durante esse tempo, precisou fazer transferências e empréstimos, com prejuízo de aproximadamente R$ 700 mil.

Conforme o Uol, tudo começou quando dois homens armados fizeram a abordagem perto do encerramento do expediente do homem. Sem ninguém no estabelecimento, os suspeitos fizeram ele entrar no próprio carro. Três suspeitos foram presos.

A ação para libertar o empresário foi conduzida por agentes da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), batalhão de elite da PM de São Paulo.

Empresário "Eu tenho um filho de 5 anos e só pensava em ver meu filho de novo. Foi um terror grande. Faziam muitas ameaças. Você não sabe o que vai acontecer. Fica deitado, de barriga para baixo, com medo de morrer".

Mantido em cativeiro

Ele chegou ao local às 20h de quarta, e permaneceu presto até às 15h de quinta. "Abriram contas digitais para mim, usaram os meus cartões e fizeram muito Pix em uma conta da empresa", detalhou a vítima.

Para o empresário, foi um grande alívio ver os policiais. "Eles entraram e tomaram conta da situação, fiquei até com vontade de chorar na hora", detalhou.

Ao Uol, o tenente Danilo Bezerra, da Rota, detalhou que os dois suspeitos no cativeiro não resistiram à abordagem. O imóvel estava abandonado e em "condições péssimas", segundo Bezerra.

Os agentes chegaram até o local por meio de uma denúncia anônima, que revelou a possibilidade de alguém estar sendo mantido refém. O terceiro suspeito estava próximo do cativeiro.