Empresário carioca indiciado por importunação sexual se hospeda em resort de luxo no Ceará

O empresário Igor Monteiro Simão, de 26 anos, indiciado por importunação sexual no último sábado (30) no Hotel Fasano Rio, está no Ceará. Ele está hospedado em um resort de luxo em São Gonçalo do Amarante, com diárias na faixa de R$ 3 mil. As informações são do jornal O Globo.

O jovem, indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, é filho de um dos 67 cotistas do Fasano. Ele foi flagrado abordando uma menina de 14 anos, acompanhada de uma amiga também menor de idade.

De acordo com a publicação, o homem aparece de bermuda, sem camisa e descalço enquanto coloca as mãos na coxa da menina. Depois, ele é abordado por um funcionário, que tentou afastá-lo do local.

O caso de importunação aconteceu na piscina do Fasano e, segundo o relato da vítima, Igor estaria bêbado ao abordá-la.

Ostentação

Apesar da repercussão do caso, nas redes sociais, Igor Monteiro Simão continua ostentando em fotos na piscina, tomando drinks e dirigindo um buggy em dunas da região.

No sábado, a polícia tentou prender o empresário em flagrante no Fasano e também no condomínio onde ele mora, na Zona Oeste do Rio, mas não teve sucesso.

Os agentes reportaram à 12ª DP, de Copacabana, que Igor teria fugido de casa no início da manhã de domingo (31). Posteriormente, a Justiça do Rio negou um pedido de prisão preventiva apresentado pela delegada Débora Rodrigues, depois de a promotoria se manifestar contra a medida.

A defesa do empresário afirma que ele está “lamentavelmente consternado com o ocorrido e certamente colaborará com as autoridades na busca da real primazia da verdade dos fatos”.