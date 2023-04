Em sessão do TJ, desembargador diz que Paraná 'tem nível cultural superior ao Norte e Nordeste'

O desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), Mário Helton Jorge, disse durante uma sessão do judiciário que o Paraná "tem nível cultural superior ao Norte e ao Nordeste". A fala aconteceu durante apreciação de um recurso na 2ª Câmara Criminal.

A sessão ocorreu na última quinta-feira (13) e foi filmada. Em nota enviada ao G1 Paraná, o Tribunal afirmou que o magistrado não teve intenção de "menosprezar ou estabelecer comparação de cunho preconceituoso contra qualquer pessoa, instituição ou região".

Ainda durante a sessão, o magistrado disse que as pessoas lembram da Operação Lava Jato, do Petrolão e do Mensalão, mas que ele muitas vezes nem consegue dormir.

Mário Helton Jorge Desembargador "Porque é uma roubalheira generalizada. E isso no Paraná, que é um estado que tem um nível cultural superior ao Norte do país, ao Nordeste, etc. É um país que não tem esse jogo político dos outros estados. Aqui no Paraná, é uma vergonha (sic)"

APÓS O OCORRIDO

O TJPR afirma que o desembargador lamenta o ocorrido "e pede desculpas pelo comentário”. O Tribunal acrescenta que a fala do magistrado foi feita em um contexto de "crítica ao próprio estado do Paraná, que sofre com a corrupção".

Mário Helton Jorge atua como desembargador há quase 25 anos. Ele ingressou na magistratura após concurso para juiz substituto, no dia 15 de junho de 1990 e foi promovido a desembargador em outubro de 2008.